GAZZETTA – “Se Ibra chiude col Milan può restare in Serie A”

“Se Ibra chiude col Milan può restare in Serie A” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’attaccante vuole restare in Italia anche senza ripartire dal club rossonero. In primo piano c’è un’intervista a Marcello Lippi, ct campione del mondo con l’Italia nel 2006. In basso il ritorno ai campi d’allenamento del Bayern Monaco, prima big europea a farlo.

Tutti d’accordo sul taglio degli stipendi, intanto, tranne i calciatori. Linea dura dei club in merito. Le società di Serie A sono unite: niente pagamenti per marzo e aprile, quattro mesi senza stipendio se la stagione non ripartirà. I Presidenti concordi sul taglio totale degli ingaggi nel periodo senza calcio, ma l’Assocalciatori non ci sta e dice che è una misura “irricevibile, senza senso: così i giocatori sono messi in cattiva luce”. Si va verso una trattativa squadra per squadra: i club chiedono responsabilità, dall’altra parte la dura risposta dell’AIC.