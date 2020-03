CDS – “Stop! Lo sport si ferma in tutto il paese”

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus e l’interruzione delle attività sportive in tutta Italia. “Stop! Lo sport si ferma in tutto il paese”, recita il titolo accompagnato dalla bella immagine di Ciccio Caputo del Sassuolo che dopo aver segnato col Brescia ieri ha lanciato un messaggio ai telespettatori.

Misure restrittive, dunque, che impediranno il flusso libero degli spostamenti e non solo. Spazio, poi, all’Atalanta e al big match che la Dea giocherà in Champions League contro il Valencia, in un’atmosfera del tutto surreale. Alla sua prima partecipazione assoluta nella massima competizione europea, la squadra bergamasca può arrivare addirittura ai quarti. Proprio come fece il Leicester dei miracoli dopo aver vinto la Premier League. Intanto, si studiano tutte le possibili soluzioni per recuperare le due giornate rinviate del campionato e la terza (la sesta di ritorno) che si sarebbe dovuta giocare la prossima settimana. I nostri dirigenti hanno chiesto alla UEFA di posticipare di una settimana Euro 2020. Il problema è che anche altrove i campionati potrebbero fermarsi.