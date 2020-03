Ufficiale: Barcellona-Napoli a porte chiuse, per il momento

La conferma diretta arriva dalla Spagna. Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 18 marzo al Camp Nou, si giocherà a porte chiuse. Questo è quanto deciso a seguito dell’importante riunione di questa mattina presso la sede del Dipartimento di Salute della Catalogna. Il club blaugrana ha accettato il provvedimento. Una decisione inevitabile in questi giorni di emergenza per il Coronavirus. L’Italia è Paese a rischio, ma anche in Spagna la situazione sta peggiorando. Si giocherà senza tifosi. L’annuncio arriva sull’account social del club catalano che annuncia l’assenza dei supporters sugli spalti per la partita di mercoledì prossimo. Diversi rappresentanti dello sport e della politica spagnola hanno condiviso questo tipo di soluzione. Il timore generale, comunque, è che si possa anche non giocare. Mancano ancora tanti giorni alla data della partita e la possibilità che la situazione in Spagna peggiori è concreta. Non resta che aspettare.