GAZZETTA – Barcellona-Napoli, è tutto incerto

"Barcellona-Napoli senza tifosi (e solo con i catalani)" si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in riferimento alla Champions League. In primo piano si legge "Tutti a casa" col nuovo decreto del governo per fermare l'emergenza del Coronavirus.

Il Napoli crede che possano esserci ancora delle novità per il big match col Barcellona. Il clubnon è convinto del tutto che la decisione di giocare a porte chiuse sia definitiva. Bisogna capire cosa succederà in Spagna nei prossimi giorni. Può accadere ancora di tutto, come hanno commentato fonti interne al club. Non si può escludere nemmeno che all’ultimo minuto la UEFA annulli tutto, considerando che sono già saltate alcune partite internazionali. Il Napoli si trova adesso in un limbo indefinito, con l’impossibilità di giocare in campionato e prepararsi degnamente.