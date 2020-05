CDS – Scambio di documenti fra Dries Mertens e l’Inter: addio Napoli?

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la ripresa del calcio italiano in piena. Purtroppo è scontro sulla questione dei ritiri, con la tensione che sale sul tema delle nuove regole. Intanto fra 3 giorni è in programma il via agli allenamenti collettivi. Spazio anche alla Bundesliga, dato che il campionato tedesco sta per ripartire.

Intanto, Dries Mertens sembra a un passo dall’Inter. Nelle ultime ore sarebbe arrivata l’accelerata forse decisiva: ci sarebbe stato anche uno scambio di documenti con l’entourage del giocatore e la società nerazzurra. “Gli ultimi nodi da sciogliere riguarderebbero il premio alla firma, visto che arriverebbe in scadenza di contratto, e i bonus da aggiungere alla quota fissa dell’ingaggio, vicina ai 5 milioni di euro. Napoli e, soprattutto, Chelsea non sono ancora completamente tagliati fuori, ma quasi”, si legge sul quotidiano. Un fulmine a ciel sereno. Il Napoli deve giocarsi ancora la Coppa Italia e il belga sta per abbandonarlo.