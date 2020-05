Calciomercato Napoli, parla l’agente di Ciro Immobile: “La Lazio è interessata a tenerlo”

in

Il Napoli continua a sperare di poter mettere le mani su Ciro Immobile, nonostante la difficoltà dell’operazione. Alessandro Moggi, agente del bomber della Lazio, ha parlato delle voci legate al suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Immobile piace al Napoli? Dovete chiederlo a Giuntoli, è evidente che anche De Laurentiis dovrebbe chiederlo a Lotito, essendo Immobile un giocatore sotto contratto con la Lazio. Di questo argomento abbiamo già parlato in passato. Immobile in questo momento è il più importante centravanti italiano, il calciatore che ha segnato di più nei campionati in tutta Europa. Potrebbe interessare al Napoli e a tutti i top club europei, ma la Lazio è interessata a tenerlo. Ciro è assolutamente felice alla Lazio”.

Il Napoli dovrà far fronte a diverse cessioni nella prossima finestra di mercato estiva. Non è escluso che si possa monetizzare abbastanza per avanzare un’offerta monstre.