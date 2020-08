CDS – Roma, l’ingaggio di Edin Dzeko ostacola la cessione di Arkadiusz Milik da parte del Napoli

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina parlando dell’Inter e della finale di Europa League che i nerazzurri giocheranno contro il Siviglia. Spazio poi al mercato, con la Roma ostaggio del contratto d’oro di Edin Dzeko, particolare che rallenta al momento l’arrivo di Arkadiusz Milik nella capitale.

Aumenta, intanto, il numero di positivi al Coronavirus in Serie A, ma Gabriele Gravina tranquillizza tutti: il campionato ripartirà regolarmente. Confermata la data del 19 settembre. Il giornale spiega che le squadre, nel caso, potranno isolare l’elemento positivo e continuare gli allenamenti col resto del gruppo. A fine mese Federcalcio, leghe, ministero dello sport ed esperti del governo si riuniranno e parleranno della condizione sanitaria generale del Paese. A quel punto verrà presa una decisione sulla data certa del nuovo campionato di calcio. In caso di rinvio, le conseguenze sarebbero disastrose per le società e per la nazionale, in vista degli Europei del 2021.