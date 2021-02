CDS – Napoli, Stanislav Lobotka sul patibolo mediatico

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la crisi del Napoli e il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. “Rino è rimasto solo, il Napoli è tutto rotto. Domani a Bergamo con una squadra decimata”. In taglio alto si parla della situazione finanziaria dell’Inter: “Zhang, parole d’addio”. Sulla destra spazio al Milan e alle parole di Rafael Leao: “Con Zlatan è tutto più facile”.

Non ha fatto una buona impressione Stanislav Lobotkacontro il Granada. Tanti tocchi, poco costrutto. Il centrocampista è stato pesantemente criticato dai media e con l’Atalanta non ci sarà. L’edizione odierna del giornale scrive: “Domani dovrebbe scivolare fuori Lobotka con i suoi 24 milioni di dubbi riconvertiti in Spagna. A dettare il ritmo ci sarà Bakayoko”. Lo slovacco non è mai riuscito ad emergere da quando è a Napoli. Ci sono molti dubbi sul suo acquisto a distanza di un anno, ma con la coperta corta la sua presenza è necessaria.