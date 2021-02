GAZZETTA – La Juventus aspetta Paulo Dybala

“Kessie il presidente, Lukaku il capo”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il riferimento è al derby in programma domani. “Al Milan crediamo nello scudetto: vinciamo e torniamo primi” ha detto Franck Kessié in esclusiva al quotidiano. Romelu Lukaku sempre più bomber e trascinatore dei nerazzurri. Sempre in gol contro il “Diavolo”: 4 gare, 4 reti.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Esulta il Toro: i granata hanno vinto contro il Cagliari nell’anticipo del sabato alla Sardegna Arena. La squadra di Davide Nicola passa grazie ad un gol di Gleison Bremer. Una sconfitta che rischia di costare grosso all’allenatore dei sardi Eusebio Di Francesco, che è vicinissimo all’esonero. Prima vittoria per Davide Nicola da quando è allenatore del Torino. Spazio in taglio laterale al futuro di Paulo Dybala: alla Juventus serve il suo numero dieci e Andrea Pirlo fissa le tappe. L’obiettivo è avere l’argentino al massimo nel ritorno con il Porto.