CDS – Napoli, si attende l’annuncio ufficiale per il rinnovo di Dries Mertens

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con: “Avanti tutta”. Si parla ancora di playoff e algoritmo. Scontata la bocciatura del documento votato dalla Lega di Serie A. Gabriele Gravina vuole portare avanti il programma concordato con il Governo: in caso di stop sentenze in base ai risultati o alla media punti ponderata. In taglio basso spazio al Napoli e al rinnovo di Dries Mertens: l’attaccante belga è pronto a firmare il rinnovo e manca solo l’annuncio. Si parla di opzione fino al 2023 e di futuro da dirigente.

Intanto, nei piani alti del calcio italiano si discute dell’algoritmo per la determinazione della classifica in caso di definitivo stop della Serie A. I club che pensavano di utilizzarlo solo per definire le posizioni valide per la partecipazione alla prossime coppe europee saranno deluse e se si andrà incontro a ricorsi. La FIGC è convinta che il decreto Rilancio la metta in una posizione di forza.