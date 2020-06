Napoli, Gennaro Gattuso pronto al rinnovo: ingaggio da 1,5 milioni di Euro a stagione

Tutto pronto per la firma di Gennaro Gattuso, pronto a legarsi al Napoli fino al 2022. Il mister calabrese ha convinto, nonostante la partecipazione alla prossima Champions League non sia sicura. Nei prossimi giorni, dunque, il tecnico firmerà un nuovo accordo alla cifra di 1,5 milioni di Euro a stagione con Aurelio De Laurentiis pronto a fare visita alla squadra a Castel Volturno.

Il 6 marzo Aurelio De Laurentiis comunicò all’allenatore l’intenzione di voler continuare insieme anche per i prossimi due anni. Un primo contatto è statopoi approfondito in questi mesi, attraverso videochiamate e telefonate per pianificare le modalità e i tempi della firma. Gennaro Gattuso firmerà, questo è sicuro. L’ideale è se portasse in dote anche la vittoria della Coppa Italia, considerando che a Napoli la bacheca è impolverata dal dicembre del 2014. Tutti i presupposti, comunque, lasciano pensare che il nuovo ciclo azzurro possa partire tranquillamente. Ora bisogna pianificare le mosse di mercato.