CDS – “Napoli mi manca molto: tornerò!”, intervista a Raul Albiol

“Napoli mi manca molto: tornerò!” è quanto dichiarato da Raul Albiol in un’intervista al Corriere dello Sport. Il difensore spagnolo, oggi al Villarreal, ritiene anche sia giusto tagliare gli stipendi ai calciatori adesso che il campionato è fermo. In primo piano, invece, lo scontro sulle fughe e solito caos attorno alle date dell’eventuale ripresa del pallone con tutte le competizioni ancora in ballo e i dubbi su quando sarà realmente possibile ricominciare. Ogni giorno spuntano ormai ipotesi nuove per la ripartenza del calcio. Per farlo, se necessario, si giocherà fino ad agosto. I campionati nazionali comincerebbero a giugno, le coppe europee finirebbero ad agosto inoltrato e il prossimo campionato comincerebbe nel weekend del 12-13 settembre. La conclusione sarebbe prevista entro il 1 giugno 2021 dato che poi ci saranno gli Europei. Se confermato, Barcellona-Napoli si giocherà dunque in piena estate e sarà una novità assoluta. Unica soluzione possibile per terminare la stagione giocando tutte le partite.