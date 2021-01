CDS – Napoli, Marsiglia sempre più vicino ad Arkadiusz Milik

Il caso legato alla positività al Coronavirus di Victor Osimhen seguita ad un’esagerata festa di compleanno in Nigeria è da mettere da parte in casa Napoli. Da oggi ricomincerà il campionato e per gli azzurri ci sarà subito una trasferta complicata sul campo del Cagliari. “Osimhen multato, Gattuso riparte”, titola al riguardo il Corriere dello Sport di oggi in prima pagina.

Si parla anche di mercato A differenza dell’Atletico Madrid, che si è fermato a un’offerta di 5 milioni di Euro, il Marsiglia fa sul serio per Arkadiusz Milik. La società francese si è spinta fino a 10 milioni di euro più bonus per convincere il Napoli a cedere subito l’attaccante. Il polacco si garantirebbe una continuità in vista dell’Europeo che non potrebbe essergli concessa in Spagna. Il problema è l’accordo tra i club: c’è ancora distanza tra Napoli e Atletico Madrid. Dunque, avanza il Marsiglia. La cessione del giocatore è alle porte.