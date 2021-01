Lorenzo Insigne stava per lasciare il Napoli: il retroscena

Lorenzo Insigne stava per lasciare il Napoli poco prima dell’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina. Lo rivela La Gazzetta dello Sport che torna indietro nel tempo, al periodo dell’ammutinamento di novembre 2019, quando in panchina c’era Carlo Ancelotti. “Non più tardi di un anno fa sembrava scontato che Insigne lasciasse Napoli, l’intesa con Aurelio De Laurentiis s’era incrinata parecchio. E poi, la storia dell’ammutinamento, le multe minacciate a tutti i giocatori. Insomma, s’era persa la tranquillità e la gioia di giocare per la maglietta azzurra”.

“Dodici mesi dopo, Insigne vive una nuova dimensione, senza Mertens e Osimhen, il suo compito è diventato ancora più gravoso. Gattuso ha impostato il proprio progetto tecnico intorno al talento del capitano, convinto che le sue qualità possano essere determinanti per le ambizioni del club”.