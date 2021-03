CDS – Napoli, manca il rinnovo per Fabian Ruiz

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio del Milan al 92′ a Manchester, contro lo United: “Da grande Milan”. Al centro spazio al netto successo della Roma contro lo Shakhtar Donetsk, ex squadra di Paulo Fonseca: “Roma, che notte”. Sulla sinistra si parla anche della Juventus e di Cristiano Ronaldo: “Ronaldo via a giugno? Ecco il conto”.

A Napoli, invece, ci si interroga sui rinnovi. Fabian Ruiz viene considerato come uno dei gioielli della rosa, ma il contratto scade nel 2023 e finora non si è parlato di prolungamenti. Non c’è ancora accordo per il rinnovo. L’edizione odierna del quotidiano fa sapere che diversi club europei continuano a pensare allo spagnolo, tra cui Real Madrid, Manchester City e Barcellona, ma il giocatore ora è concentrato solo sul Napoli e sul finale di questa stagione, che porterà all’Europeo. In estate, poi, si potrà parlare del suo futuro. Già l’anno scorso Fabian Ruiz fu al centro delle voci di mercato.