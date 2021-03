GAZZETTA – “Super Champions”: gli inglesi sono contrari

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza

“L’EuroMilan è tornato”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi. All’Old Trafford meglio dello United. Domina il Manchester e segna due volte (ma l’arbitro annulla), rischia di perdere, poi Simon Kjaer pareggia al 92′. Stefano Pioli esulta: “Che gruppo, abbiamo comandato noi”. Giovedì a San Siro la sfida che vale i quarti di finale. Bene anche la Roma: “In volo con un El Shaarawy da urlo”. All’Olimpico travolto lo Shakhtar Donetsk per 3-0: a segno anche altri due italiani come Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini oltre al “Faraone” ormai ritrovato.

