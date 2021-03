Andrea Agostinelli è sicuro: “Se il Napoli si difende dietro la linea della palla, senza Victor Osimhen e Hirving Lozano, fa fatica a ripartire”

Andrea Agostinelli, ex calciatore ed ex allenatore degli azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il momento della squadra partenopea. “Lozano e Osimhen? Sono due giocatori diversi dagli altri. Se il Napoli si difende dietro la linea della palla, senza Osimhen e Lozano, fa fatica a ripartire”.

“Costruzione dal basso? La Juventus ha perso 100 milioni di euro perché voleva giocare a pallone nell’area piccola. Io dico che si può fare quando hai la possibilità di farlo, quando la squadra avversaria te lo permette, altrimenti evita. Oggi è una moda. Gli allenatori che oggi giocano la palla da dietro hanno un voto migliore. L’Atalanta che in questo momento fa calcio spettacolo e lo stesso Verona, costruiscono dal basso quando glielo permettono, altrimenti chi se ne frega. Non è una vergogna”, ha aggiunto Andrea Agostinelli.

