CDS – “Napoli, Lobotka preme sul Celta”: il calciomercato azzurro in prima pagina

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con un servizio dedicato al Milan. “Ibra gioca subito, segna e scalda i milanisti”, “Voglio dimostrare di essere decisivo. So cosa devo fare, sono più cattivo di 10 anni fa”. Al centro il titolo “Io c’è”. In ogni caso, c’è spazio anche per il Napoli e per quello che sarà probabilmente il primo acquisto del calciomercato invernale azzurro. “Napoli, Lobotka preme sul Celta”; c’è ancora distanza tra le due società ma lo slovacco insiste: ‘Voglio l’azzurro’.

Gennaro Gattuso attende il rinforzo quanto prima. Il centrocampo sembra presentare più problemi e il nuovo mister partenopeo non vuole accontentarsi. Dopo che Zlatan Ibrahimovic ha rubato i riflettori degli ultimi giorni, finalmente i media nazionali tornano ad interessarsi anche del calciomercato Napoli. La sessione di gennaio è appena cominciato e sono già numerosi i nomi segnati sulla lista del ds Cristiano Giuntoli. Gli azzurri devono affrettarsi. Ripetere l’errore degli anni passati sarebbe seriamente grave, stavolta.