CDS – Napoli, Kostas Manolas verso il rientro in panchina

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le recriminazioni del Napoli dopo le parole di Daniele Orsato in merito al fallo di Miralem Pjanic in Inter-Juventus: “Orsato, altra tempesta. Napoli si sente danneggiata”. Al centro spazio alla Juventus e alle difficoltà dei bianconeri: “Ci crede solo Pirlo”. Sulla destra si parla della partita tra Lazio e Torino: “Lazio-Torino da giocare. Giallo Asl-Lega”. Si parla anche del Milan e di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra infortunato canta a Sanremo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Per quanto riguarda il Napoli, Kostas Manolas dovrebbe andare in panchina già domani contro il Sassuolo. Il difensore greco non sente troppo fastidio alla caviglia dopo la distorsione che l’aveva fermato e punterà ad esserci domani sera, quantomeno tra le riserve. Dopo il trauma cranico riportato contro l’Atalanta, Victor Osimhen è tornato ai box e attende ancora di rientrare. Il Napoli, però, dovrà osservare tutta la necessaria e ovvia cautela del caso, pertanto l’attaccante nigeriano sarà ancora out domani.