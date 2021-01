CDS – Napoli, Dries Mertens sulla via del ritorno: obiettivo Udine

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus ed il contagio di Alex Sandro. Paura e squadra che va in bolla. Spazio anche alla Lazio e al clima teso in casa biancoceleste: il mercato, infatti, avrebbe creato una lite tra Claudio Lotito e Igli Tare, in mezzo come poter migliorare la rosa di Simone Inzaghi.

Doveva rientrare ieri a NapoliDries Mertens, in queste ultime settimane impegnato nel suo lavoro di riabilitazione alla clinica Move to Cure di Anversa. Invece, tarderà di 24 ore il suo ritorno. Oggi si rivedrà in Italia e l’obiettivo del Napoli è chiaro: riaverlo in campo domenica contro l’Udinese. La distorsione con interessamento dei legamenti rimediata contro l’Inter sta per diventare un ricordo. L’attaccante si sottoporrà al tampone di routine, attenderà i risultati e si presenterà a Castel Volturno per un controllo decisivo. Se i progressi riscontrati in Belgio saranno confermati, da giovedì tornerà in gruppo e metterà nel mirino la convocazione per Udine.