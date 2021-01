Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rifiutato le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia per Arkadiusz Milik

Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di Arkadiusz Milik ai microfoni di Sky Sport. “L’Altetico Madrid ed il Marsiglia hanno fatto due offerte, tra 6 e 7 milioni, sono state entrambe rifiutate da De Laurentiis che continua a chiedere 15 milioni. Può abbassarla a 10 più bonus, ma sempre 15 devono essere. Atletico e Marsiglia non pensano ad un rilancio, se nessuno si avvicinerà alla richiesta del Napoli c’è il rischio che lui finisca a zero il campionato”.

“Fuori rosa e in uscita dal Napoli, per l’attaccante polacco si sono fatte avanti Atletico Madrid e Marsiglia che hanno offerto 6/7 milioni; proposte che però sono state rispedite ai mittenti da De Laurentiis. Il presidente del Napoli non scende al di sotto dei 15 milioni. Anche 10 di parte fissa più bonus, ma sempre ai 15 richiesti si dovrà arrivare. Questa è la posizione del club azzurro al momento. Un divario economico non da poco e né Atletico né Marsiglia pensano ad un eventuale rilancio”, si legge invece sul sito del giornalista.