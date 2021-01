TUTTOSPORT – L’Inter può liberare il Napoli da Arkadiusz Milik

L’edizione odierna di Tuttosport apre stamane in edicola con il titolo: “Milan-Juve, senza tregua”. In attesa del big match di domani, fuochi d’artificio sul mercato. Rossoneri su Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona. I bianconeri provano l’affondo per Olivier Giroud, ma devono far fronte alla positività di Alex Sandro, che ha portato tutta la squadra in bolla.

Il Napoli ha la necessità di vendere Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto. Il club pensa di tenerlo sulla graticola fino a pochi giorni dalla chiusura del mercato. La sensazione è che soltanto a fine gennaio Aurelio De Laurentiis si accontenterebbe di una cifra vicina ai 10 milioni di Euro. In Italia l’unica pista percorribile è l’Inter, che potrebbe chiedere al Napoli il giocatore come conguaglio per la cessione definitiva di Matteo Politano.