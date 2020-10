CDS – Napoli, 20 giorni di tempo per il ricorso

“Napoli, prova di forza. Gattuso scopre Bakayoko” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Grande attesa per la sfida contro l’Atalanta nella quale potrebbe debuttare subito dal primo minuto il centrocampista di proprietà del Chelsea.

Il Napoli oggi torna in campo nel big match con l’Atalanta. Gennaro Gattuso è concentrato sul campo, mentre la società è ancora impegnata nella battaglia legale per ribaltare la sentenza del Giudice Sportivo. Aurelio De Laurentiis è intenzionato ad andare fino in fondo, ricorrendo finanche al TAR e al TAS (quarto e quinto grado di giudizio) per cancellare lo 0-3 e il punto di penalizzazione. Il pool di avvocati capitanato da Mattia Grassani sta lavorando incessantemente alla stesura definitiva del ricorso, di cui la bozza è già pronta da un po’. Si pensava che il Napoli potesse presentarlo oggi, invece i legali stanno limando gli ultimi dettagli. Si andrà dunque all’inizio della prossima settimana, tanto di tempo ce n’è in abbondanza: 20 giorni da mercoledì scorso. Il club azzurro sosterrà di aver provato ad ottenere dall’ASL il placet per raggiungere Torino fino alla domenica mattina.

