GAZZETTA – Napoli pronto ad affrontare l’Atalanta

L’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è interamente dedicata al derby tra Inter e Milan, in programma a San Siro questa sera alle diciotto: “Sua altezza il derby”, è il titolo che campeggia al centro della prima pagina della rosea. “Inter-Milan da capogiro per toccare il cielo come ai bei tempi”. Antonio Conte zittisce Christian Eriksen: “Gioca il giusto”. La previsione di Antonio Cassano: “Nerazzurri favoriti, Zlatan meglio di Lukaku”. Mentre Diego Milito non ha dubbi: “Il top? Lautaro”.

Intanto, il Napoli si prepara al big match contro l’Atalanta. Quali formazioni vedremo in campo nel match previsto per oggi pomeriggio alle 15 al San Paolo? La rosea scrive i suoi probabili undici. In casa Napoli Elseid Hysaj dovrebbe vincere il ballottaggio con Mario Rui, David Ospina quello con Alex Meret e soprattutto Tiémoué Bakayoko dovrebbe partire subito titolare per l’esordio assoluto in azzurro. Tante novità nella formazione di Gian Piero Gasperini: c’è subito Josip Ilicic, recuperato dopo un lungo periodo di depressione legato anche al Coronavirus.

