Carlo Alvino rivela: “Domenica 4 ottobre il Napoli aveva chiesto un charter per Torino”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, in merito al caso di Juventus-Napoli. “Devo dire la verità. Fino alla giornata di ieri ero convinto che il Napoli non avesse alcuna possibilità di ribaltare la sentenza del Giudice Sportivo in appello. Siamo infatti sempre nel campo della giustizia sportiva. Ora però ho cambiato parzialmente idea. La sentenza è così ingiusta che il Napoli potrebbe ribaltarla subito”.

“Vi do una notizia in esclusiva, credo che non sia mai uscita fuori. Il Napoli aveva tutte le intenzioni di giocare contro la Juventus. Domenica 4 ottobre il club azzurro aveva allertato Alitalia per avere un charter in vista di una partenza lampo alla volta di Torino. La stessa compagnia si era impegnata ad assicurare un volo al Napoli nell’arco di due ore. Il Napoli è stato poi fermato dall’ASL, ma sarebbe partito comunque”, ha aggiunto il giornalista.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.