CDS – “Medici, il falso stop: nota contro ripresa e poi la smentita”, ma gli stadi rimarranno chiusi

“Medici, il falso stop: nota contro ripresa e poi la smentita” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. In basso la notizia della Bundesliga pronta a tornare in campo senza mascherina, in alto il ricordo di Juve-Lazio, che si sarebbe dovuta giocare in questi giorni. Se il 4 maggio sarà il giorno della ripresa degli allenamenti individuali, resta da vedere cosa il Governo avrà deciso in merito. Le squadre sono pronte a ripartire con allenamenti individuali per non più di due settimane. Entro domani il Governo riceverà la Certificazione delle attività sportive che il Politecnico di Torino sta preparando su input del CONI.

Gli stadi non saranno comunque aperti al pubblico. Si dovrebbe giocare a porte chiuse almeno fino a gennaio. Una brutta notizia per i tifosi e soprattutto per gli abbonati, che comunque verranno rimborsati. In basso, tra le notizie di oggi, anche una tirata d’orecchie ai calciatori che stanno parlando a ruota libera nelle dirette social.