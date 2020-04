TUTTOSPORT – “Marash Kumbulla va all’Inter: ciao ciao Napoli”

“Kumbulla va all’Inter: ciao ciao Napoli” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport. Il difensore albanese dell’Hellas Verona è ormai promesso sposo dei nerazzurri a dispetto del forte interesse da parte del Napoli. Al centro c’è un’intervista a Ilaria D’Amico che racconta la sua quarantena con la sua dolce metà Gigi Buffon, pronto al rinnovo con la Juventus.

Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis devono quindi correre ai ripari. L’Inter si sta avvicinando a grandi falcate a Marash Kumbulla. Il difensore, messosi in luce con la maglia degli scaligeri, avrebbe dato il suo benestare al trasferimento in nerazzurro. L’Inter supererebbe così il Napoli nella corsa al difensore. Il giocatore, però, potrebbe anche rimanere in prestito un anno sempre ai gialloblu scaligeri. In ogni caso, per gli azzurri sarebbe perso. Arrivati a questo punto l’obiettivo può già dirsi sfumato e bisognerà virare su altri profili per la retroguardia.