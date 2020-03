CDS – “Lega-Ministro, è scontro”

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con: “Lega-Ministro, è scontro”, Vincenzo Spadafora attacca la Serie A e annuncia lo stop a partite e allenamenti fino al 30 aprile. In taglio alto spazio alle parole di Damiano Tommasi, presidente AIC: “Prima la salute, Sì al taglio Juventus“, il presidente dell’associazione italiana calciatori incontra i vertici della Lega: “Il campionato potrebbe non ripartire, l’accordo bianconero buona base”.

Il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora annuncerà dunque presto il divieto degli allenamenti anche per aprile. Con uno stop così lungo, giocare ancora il campionato attuale sarebbe impossibile. Nemmeno il 3 maggio risulterebbe una data valida per ricominciare. Non ci sarebbe neanche il tempo per riprendere gli allenamenti con un paio di settimane di sedute collettive prima delle nuove gare. I club sono nel pallone, il timore che il campionato sarà annullato è concreto. Tra pochi giorni dovrebbe arrivare finalmente una decisione ufficiale in merito.