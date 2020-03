GAZZETTA – “Battaglia del grano. Vertice Dal Pino-Tommasi sul taglio degli stipendi. Altra lite Governo-Serie A”

in

“Battaglia del grano. Vertice Dal Pino-Tommasi sul taglio degli stipendi. Altra lite Governo-Serie A”. Sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si fa riferimento alle polemiche che non si placano nonostante l’emergenza del Coronavirus. Un’ipotesi è la trattativa club per club: la Juventus ha già preso la decisione. Secondo la rosea, il Ministro Vincenzo Spadafora annuncerà a breve la proposta di divieto degli allenamenti per tutto il mese di aprile.

Con uno stop di questo genere, la ripresa dei campionati sarebbe ovviamente spostata in avanti con il crollo dell’ipotesi del 3 maggio. Inoltre, con il blocco che si allungherà fino a tutto il prossimo mese, potrebbe pure non bastare lo sconfinamento a luglio ipotizzato da Gabriele Gravina. Servirebbero infatti almeno due settimane di preparazione atletica e allenamenti prima di riprendere come si deve. I club sono scettici e l’impressione è che ormai il campionato sia da considerarsi finito.