CDS – “Juve e Napoli, bolle scoppiate: i big bianconeri rischiano la multa”

“Juve e Napoli, bolle scoppiate: i big bianconeri rischiano la multa”, si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. In primo piano anche la vittoria dell’Italia contro la Moldavia per 6-0, a Firenze. In goal anche l’esordiente Ciccio Caputo. Di spalla le parole di un Rocco Commisso molto polemico nei confronti di Federico Chiesa.

Nella giornata di ieri è durata più o meno quattro ore la visita dei tre ispettori della Figc a Castelvolturno. Bisognava controllare la bolla del Napoli, in ritiro fiduciario da due giorni. Ulteriori dettagli su ciò che è accaduto si conosceranno nelle prossime ore. Al momento si sta svolgendo l’acquisizione di ulteriori documenti dopo le mail tra Napoli e ASL. Gli interrogatori ai dirigenti e ai medici azzurri presenti sono durati tre ore. Tutto materiale che sarà trasmesso al Giudice Sportivo. Presto il Napoli saprà se gli sarà inflitto il k.o. per 3-0 contro la Juventus.