GAZZETTA – Napoli sotto controllo in attesa dell’eventuale 3-0 a tavolino

“Inter, guaio gigante”, scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Il virus dimezza la difesa di Antonio Conte e il 17 ottobre c’è il derby con il Milan a San Siro. I colossi Milan Skriniar e Alessandro Bastoni positivi al virus: ansia nerazzurra. Chi marcherà Zlatan Ibrahimovic, ammesso che lo svedese si negativizzi in tempo? “L’esercito del Covid. Da inizio stagione già 50 casi. La Procura dal Napoli”. Già 50 casi nel mondo del calcio, focolaio al Genoa. Intanto la Procura Federale vuole vederci chiaro sul caso Juventus-Napoli: ieri visita agli azzurri.

Non si esclude per i prossimi giorni anche un controllo della ASL. Inanto gli 007 della federcalcio hanno bussato al Training Center per acquisire una più completa documentazione che consenta di verificare che tutte le operazioni relative al protocollo anti-Covid-19 siano state correttamente applicate dal club azzurro. Il Napoli attende anche di capire se subirà la sconfitta a tavolino contro la Juventus.