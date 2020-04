CDS – Il Napoli torna su Jeremie Boga

in

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus e lo scontro tra Lega e calciatori. C’è però un piano per ripartire già a maggio. Anche le Primavere, però, stanno soffrendo di questa situazione. Nei prossimi giorni si continuerà a discutere sperando di non arrivare alla conclusione di dover annullare l’intera stagione.

Spazio, poi, anche al calciomercato e al Napoli con Jeremie Boga che finisce di nuovo in orbita azzurra. Anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ne ha parlato pubblicamente nelle ultime ore. L’esterno del Sassuolo si presta a diventare un crack dei prossimi anni della Serie A. Il club partenopeo vuole puntarci prima che possa attirare l’attenzione di tante altre squadre. L’impressione è che il giocatore abbia tutti i requisiti per essere corteggiato dalle maggiori big europee. Sicuramente il suo è il nome in cima alla lista dei desideri della società, ma si valutano anche altri profili.