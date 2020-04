Calciomercato Napoli, il ritorno di Edinson Cavani è possibile

in

Edinson Cavani sta finendo sempre più spesso al centro delle notizie di mercato del Napoli. L’attaccante si libererà a parametro zero dal Paris Saint-Germain fra pochi mesi. L’uruguayano valuta tutte le opzioni possibili per il suo futuro. All’orizzonte spunta anche il Napoli, la squadra che l’ha reso grande e che ha lasciato ormai 7 anni fa. Un nome, quello del “Matador”, che ritorna. Una suggestione che infiamma i tifosi come già accaduto qualche estate fa.

Sulle pagine di Tuttosport, il giornalista Raffaele Auriemma fa sapere che il Napoli sarebbe disposto a proporgli un triennale a 7 milioni di Euro netti a stagione più altri 7 al momento della firma, una sorta di bonus. Il giocatore, che piaceva anche all’Atletico Madrid, ora è seguito anche da Chelsea e Manchester United. Tuttavia sembra che la Premier League non rientri tra le sue preferenze. Insomma, tutti gli indizi lasciano pensare che stavolta i presupposti per il ritorno all’ombra del Vesuvio siano concreti.