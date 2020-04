TUTTOSPORT – “Si gioca ogni 72 ore!”, Aurelio De Laurentiis vuole completare la stagione

L’edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus ed il possibile piano per far ripartire il campionato di calcio. “Si gioca ogni 72 ore!” è il titolo principale al riguardo. Ritmi serrati sono previsti alla ripresa per consentire di arrivare alla fine di campionati e coppe nazionali. Bisogna capire come stabilire i nomi delle squadre classificate alle prossime competizioni europee e il tempo stringe. Basti pensare che il Napoli è tra i club seriamente intenzionati a concludere la stagione e disposti ad arrivare eventualmente anche fino ad ottobre per terminarla.

In particolare, Aurelio De Laurentiis vuole completare anche la Coppa Italia, considerando che il Napoli è vicino alla finale dopo la vittoria a San Siro con l’Inter nell’andata delle semifinali. Spazio poi al mercato, con il futuro di Gonzalo Higuain in stile Carlos Tevez ed il posto libero in casa Juvenuts per uno tra Mauro Icardi e Gabriel Jesus.