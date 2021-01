CDS – “Il Napoli spreca, 29 tiri un gol: ko con lo Spezia”

“Il Napoli spreca, 29 tiri un gol: ko con lo Spezia“. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport in edicola oggi, raccontando la sconfitta degli azzurri nella prima partita del 2021 allo stadio Diego Armando Maradona. Voto 6 per l’arbitro Maurizio Mariani, fischietto di Napoli-Spezia, anche se sono diversi i dubbi per alcuni episodi sottolineati dalla moviola del quotidiano. Il primo risiede nel tocco di mano di Ardian Ismajili in area: “Il braccio sinistro è larghissimo, punibile se non fosse nella….dinamica. Lo Spezia ha rischiato”. Qualche incertezza anche sul rigore fischiato alla squadra ligure: “C’è contatto, non sembra clamoroso ma il centrocampista va giù”.

A centro pagina spazio alla vittoria della Juventus nel big match di San Siro contro il Milan: “Chiesa scudetto. Uno strepitoso Federico affonda il Milan”. I bianconeri si tengono dunque in corsa per la vittoria del tricolore. Il Napoli ha adesso una motivazione in più per battere la “Vecchia Signora”, sia nel recupero di campionato sia nella Supercoppa Italiana.