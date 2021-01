GAZZETTA – L’ira di Gennaro Gattuso: a Napoli lo Spezia fa festa in 10 uomini

“Senti che Juve”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi. Befana bianconera, il Milan perde, ma resta primo. Il Milan cade in Serie A dopo 304 giorni. Stefano Pioli: “Troppe sette assenze”. Andrea Pirlo: “Noi vogliamo comandare”. C’è spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina. L’Inter va k.o. con la Sampdoria, domenica la Roma. Romelu Lukaku entra tardi, niente sorpasso. Disastro Alexis Sanchez con rigore sbagliato. Antonio Conte: “Mercato? Il club sa la situazione”.

La Roma vince 3-1 a Crotone e si mostra convincente. Bene anche l’Atalanta: 3-0 contro il Parma. Ultima gara sulla panchina del Parma per l’ex tecnico del Lecce Fabio Liverani. Torna l’allenatore dello scorso anno. “Napoli, ira Gattuso. Festa Spezia in 10” e “Rimonta Torino”. Questo il titolo sul Napoli. La squadra di Vincenzo Italiano espugna il Maradona per 2-1, mentre i granata pareggiano contro l’Hellas Verona per 1-1 nel finale.