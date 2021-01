Napoli, senti Umberto Chiariello: “Se non ci fosse la Supercoppa del 20 gennaio, stasera io vorrei l’esonero di Gennaro Gattuso”

Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli contro lo Spezia a Campania Sport. “Se c’è un allenatore e una squadra che ti fa fare brutte figure è sicuramente il Napoli di Gattuso. Avevo detto che non ero entusiasta della vittoria di Cagliari. Ho sempre detto che stimavo l’uomo Gattuso, ma che l’allenatore si doveva ancora fare. Lanciai l’allarme mesi fa quando vidi quel ‘tiki toki taki’ che non serviva a niente. Aggiunsi che lo Spezia, che si è dimostrata squadra rognosa, era un banco di prova per capire se il Napoli avesse trovato la chiave tattica per attaccare le difese schierate. Battendo lo Spezia il Napoli sarebbe potuto tornare in corsa per lo scudetto e invece assistiamo al punto di non ritorno”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Stasera siamo invece arrivati all’incredibile, ossia il Napoli va in vantaggio con lo Spezia, si fa raggiungere su un rigore, che più cretino non si può, e dopo con lo Spezia in 10 la perde. Avevo detto che Lozano centravanti non mi convinceva e che Gattuso doveva ripetere lo schieramento di Cagliari. Ho visto cose assurde stasera. Se non ci fosse la Supercoppa del 20 gennaio stasera io vorrei l’esonero di Gattuso perché questa squadra è uno sperpetuo. Abbiamo pareggiato col Torino ultimo all’ultimo minuto al termine di una partita vergognosa, abbiamo perso in casa con l’AZ che è una squadra modesta. Il Napoli ha perso quattro partite in casa Stasera abbiamo assistito ad un’ennesima prova indecente con un allenatore che non ci ha capito niente. A Napoli vogliamo continuare ad essere masochisti? Allora continuiamo così!”.