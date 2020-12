CDS – Il Napoli porta Arkadiusz Milik in tribunale per danni

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport titola in prima pagina con la querelle tra il Napoli e Arkadiusz Milik. “Napoli-Milik, la lite finisce in tribunale. Il polacco citato per danni, pronto alla messa in mora”. A centro pagina spazio a possibile nuovi soci nell’Inter: “Zhang cerca soldi. Suning sta sondando il mercato americano: caccia a nuovi capitali”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il sogno estivo di Arkadiusz Milik era come noto il trasferimento alla Juventus. Questa l’ambizione del bomber polacco che, però, non è riuscito a trasferirsi in bianconero. A Torino hanno preferito Alvaro Morata alla fine. L’edizione odierna del quotidiano ricorda che la Juventus offrì soldi insieme a una contropartita tecnica ma il Napoli rifiutò. Oggi Arkadiusz Milik è ancora fermo e senza squadra, rischia di perdere l’Europeo con la Nazionale polacca. A questo punto, però, il Napoli vuole andare fino in fondo. Probabilmente il club non racimolerà nulla dalla perdita dell’attaccante e vorrà fargliela pagare.