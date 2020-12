Calciomercato Napoli, la bomba di Michele Criscitiello: “L’Olympique Marsiglia è piombato in modo forte su Arkadiusz Milik”

Nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, su SportItalia, il conduttore Michele Criscitiello ha bloccato la discussione in studio tra gli ospiti del suo programma dopo aver ricevuto una curiosa indiscrezione sul mercato del Napoli. “Fermi tutti, ma mi è appena arrivata una notizia sul Napoli. Non è fresca, ma freschissima. Si tratta del classico aggiornamento dell’ultimo minuto. I partenopei potrebbero chiudere a breve una operazione di mercato”.

“L’Olympique Marsiglia è piombato in modo forte su Arek Milik. Il club francese, al momento, sembra in pole per il forte calciatore polacco avendo ormai superato anche la concorrenza dell’Atletico Madrid, altra società in corsa per il giocatore. I transalpini, per arrivare al centravanti ex Ajax, sono disposti a offrire una cifra pari a dieci milioni di Euro. Milik, in Francia, avrebbe l’occasione di giocare titolare. Sarebbe la soluzione migliore per lui”, ha spiegato Michele Criscitiello. Sembra che il divorzio sia alle porte, dunque.