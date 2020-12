GAZZETTA – “SVecchia Signora”: la Juventus punta sui giovani

“SVecchia Signora”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus nell’edizione odierna. I bianconeri puntano forte sui giovani. “ClessIbra”. Zlatan Ibrahimovic va di fretta per tornare a giocare tra 10 giorni. Lo svedese è rientrato a Milano: test ok. E Stefano Pioli non chiede il vice. Le corse sulla neve, il piano sul Festival e la voglia di tornare subito in campo. “La rivelazione”. Questo il titolo che il quotidiano nel taglio laterale della prima pagina dedica a Nicolò Zaniolo, che racconta la sua versione delle voci che circolano in questo periodo sulla sua vita privata e spiega: “La mia ex Sara è incinta, ma l’amore è finito. Mi assumo le responsabilità”.

C’è spazio nel taglio basso anche per l’anno che sta finendo e il quotidiano in prima pagina titola così: “Lukaku, la Dea, la Nazionale. Il 2020 in 10 flash”. Un anno che per tantissimi motivi sarà ricordato a lungo e sportivamente parlando c’è stata la consacrazione del belga e della creatura di Gian Piero Gasperini insieme alla rinascita dell’Italia. Si parla poi del mercato che inizierà il 4 gennaio con il titolo seguente: “I nomi più caldi degli affari 2021: da Paredes a Biraghi, da El Shaarawy a Simakan”. Inter sul centrocampista del Paris Saint-Germain, Lazio sul laterale viola, Roma sull’italo-egiziano e Milan sul difensore dello Strasburgo.