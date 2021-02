CDS – Il Napoli batte la Juventus “con la grinta e la diligenza di un’onesta provinciale”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il successo del Napoli contro la Juventus: “Rigore di Insigne, Juve ko 1-0. Pirlo amaro. A noi l’avrebbero dato?”. In taglio alto: “Scherzi da scudetto”, si infiamma la corsa al titolo con le vittorie di Napoli e Spezia rispettivamente contro Juventus e Milan. Nel taglio basso Antonio Conte che torna sulla lite con Agnelli: “Chiedo scusa, ho sbagliato a reagire”.

Grazie ad una rete dal dischetto Il Napoli si rilancia nella corsa verso un posto in Champions League. La centesima rete in azzurro di Lorenzo Insigne vale oro, ma il quotidiano sminuisce il successo partenopeo. “Il Napoli ha vinto contro la Juve come avrebbe potuto vincere il Crotone, segnando un gol dagli undici mentre e poi difendendo per tre quarti di gara il vantaggio con la grinta e la diligenza di un’onesta provinciale. (…) Se qualcosa a questa squadra manca, non è una chiarezza tattica, nonostante gli esperimenti di modulo a cui Gattuso è stato fin qui indotto dalle numerose assenze, ma una cifra caratteristica di coraggio”.