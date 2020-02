CDS – “Il Napoli balla con Diego, battuta la Samp”

L’edizione de Il Corriere dello Sport in edicola in mattinata dà spazio in prima pagina al Napoli e alla vittoria conquistata al Ferraris contro la Sampdoria. Fondamentale Diego Demme, autore del 3-2, con la vittoria che si è poi consacrata con la rete nel finale del redivivo Dries Mertens. “Il Napoli balla con Diego, battuta la Samp”, titola il giornale. Spazio in apertura alla polemica del presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo la sconfitta dei viola contro la Juventus, con il patron viola che incontra Gabriele Gravina. Lo sfogo del numero uno gigliato continua a far parlare. La polemica non si è placata e probabilmente conoscerà strascichi anche nei prossimi giorni.

I quotidiani nazionali, comunque, stanno scoprendo sempre più il talento di Diego Demme. Descritto sempre come un centrocampista di puro ordine, a Genova ha trovato anche il goal, nonostante non ce l’abbia propriamente nelle corde. Sono tante le speranze riposte nell’ex Lipsia.