CDS – “Il Napoli a muso duro: buttiamo fuori l’Inter”

“Il Napoli a muso duro: buttiamo fuori l’Inter” è il titolo relativo agli azzurri che si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Alle ore 21:00, al San Paolo, gli azzurri affronteranno l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’andata era finita 0-1 con goal di Fabian Ruiz. La vincente affronterà mercoledì, nella finalissima di Roma, la Juventus che ha superato il Milan, non senza polemiche. I rossoneri si sono chiesti perché il direttore di gara non sia andato a rivedere al VAR l’episodio dell’espulsione di Ante Rebic, che ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica per quasi tutta la partita.

Spazio anche all’ultimo capitolo della telenovela di Mario Balotelli al Brescia. Mino Raiola ha accusato il club di non aver sottoposto il ragazzo nemmeno a un tampone, ma la società ha prontamente risposto in maniera piccata. Ormai l’avventura dell’attaccante in Lombardia è arrivata agli sgoccioli e il Napoli potrebbe pure farci un pensierino…