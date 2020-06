TUTTOSPORT – “Avanti Juve. Onore al Milan”

“Avanti Juve. Onore al Milan” è il titolo principale dell’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport. Taglio alto dedicato allo stop alla quarantena, mentre le notizie di mercato riguardano il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino e l’interesse dell’Inter per il centrocampista centrale Ismaïla Sarr. Si parla naturalmente anche della Coppa Italia che vedrà di fronte Napoli e Inter nella seconda semifinale.

Nel taglio basso si parla invece dei sogni del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani con una intervista al calciatore Gabriel Paletta, ex Milan che chiama Zlatan Ibrahimovic e Kakà: “Vi aspetto qui”. Il presidente del club brianzolo sogna l’approdo in Serie A per sfidare il suo vecchio “Diavolo”. Come di consueto, in prima pagina c’è anche l’editoriale del direttore Xavier Jacobelli che scrive: “La disfatta dei conigli del pallone”. Il calcio riprende pian piano il suo posto, ma già sono tante le polemiche al seguito.