CDS – Cristiano Ronaldo andava espulso: Gianpaolo Calvarese e Daniele Chiffi a processo

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la lotta per lo scudetto: “E’ la Juve l’anti-Inter. La crisi del Milan agevola la scalata di Pirlo: senza Champions è il vero rivale”. Di spalla spazio all’Atalanta, impegnata oggi nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, vincitore all’andate per 1-0: “Gasp a Madrid per l’impresa”.

Errore grave di Gianpaolo Calvarese in Cagliari-Juventus: Cristiano Ronaldo andava espulso per la scarpata in faccia ad Alessio Cragno. L’errore è suo e, ovviamente, di Daniele Chiffi, che era al VAR. Entrambi, scrive il quotidiano, finiranno sotto processo. Testualmente si legge: “La logica li vorrebbe fermati per i prossimi turni, per entrambi una domenica da dimenticare. Chi ha provato a giustificare quell’intervento con un reckless, intervento imprudente, sbaglia sapendo di sbagliare”. Cristiano Ronaldo, secondo il giornale, doveva essere espulso, invece è rimasto in campo e ha realizzato una tripletta. Sui social sono stati molti i commenti negativi al riguardo.