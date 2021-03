GAZZETTA – “Panzer Inter”

“Panzer Inter”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi sui nerazzurri. Antonio Conte ha vissuto un girone di ritorno perfetto e ha cambiato lo spirito, la testa e Christian Eriksen. Mosse da scudetto. Anche Karl-Heinz Rummenigge è d’accordo: “Il merito è di Antonio, Lukaku è rinato”.

Spazio nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: “Real, la Dea ci crede”. Ottavi di finale di Champions League, all’Atalanta serve l’impresa contro i “Blancos” per ribaltare l’1-0 dell’andata. Si parla dunque di Cristiano Ronaldo e deii bianconeri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: “CR7, Zidane ci pensa”. Il tecnico del Real Madrid apre al clamoroso ritorno del portoghese: “Sì, potrebbe tornare”. E adesso per la “Vecchia Signora” è già tempo di studiare il futuro ed il prossimo avversario che sarà il Benevento. La classifica in campionato non è delle più rosee.