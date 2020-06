CDS – Benevento in Serie A: “Un capolavoro firmato Filippo Inzaghi” e i tifosi del Napoli aspettano Christian Maggio

L’edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina dando spazio anche alla vittoria del Benevento, che ha conquistato di fatto la promozione in Serie A. “Un capolavoro firmato Filippo Inzaghi”. Anche l’ex Napoli Christian Maggio, dunque, torna a giocare nel massimo campionato e i tifosi azzurri vogliono tributarlo al San Paolo. Non manca uno spazio per le parole di Nicola Rizzoli e la possibilità di vedere il Var a chiamata come nuova riforma per i prossimi anni.

Gennaro Gattuso pensa all’Atalanta sapendo che dovrà preservare le energie fisiche dei suoi calciatori. Per questo motivo è prevista per giovedì una mini-rivoluzione che prevederà almeno quattro cambi rispetto alla gara vinta contro la SPAL. David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski e Matteo Politano dovrebbero partire titolari. Pronta una maglia anche Allan, ma dipenderà dalle sue condizioni fisiche. I prossimi giorni saranno decisivi per sciogliere le ultime riserve.