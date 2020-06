GAZZETTA – Napoli, Jeremie Boga potrebbe rimanere al Sassuolo un altro anno

“Inter, sbarca Hakimi. Oggi la firma. Donnarumma-Milan fino al 2023” si legge come titolo principale in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il laterale di proprietà del Real Madrid è infatti pronto a legarsi all’Inter. Il mercato, però, sta infiammando anche l’altra sponda dei Navigli: Gigio Donnarumma, portiere del Milan, si avvicina al rinnovo proprio nei giorni dell’ennesimo prolungamento di Gianluigi Buffon, che resterà alla Juventus almeno fino al 2021.

Anche in casa Napoli si pensa alle trattative. Jeremie Boga, rivelazione del Sassuolo, esterno d’attacco che piace tantissimo agli azzurri, è arrivato a quota 10 goal in campionato. Il suo rendimento in questa stagione non sta rimanendo inosservata. Un po’ tutte le big italiane si sono informate sulla sua situazione con il Sassuolo, ma il Napoli è in prima fila. La rosea ritiene però che Jeremie Boga potrebbe anche decidere di restare in Emilia per un altro anno con Roberto De Zerbi.