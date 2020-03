CDS – “Avanti calcio!”, il Napoli non giocherà in questa settimana

in

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza Coronavirus: “Avanti calcio!”. Si parla subito del decreto da parte del Governo italiano che concederà lo svolgimento del campionato di Serie A, ma solo a porte chiuse. In campo senza pubblico, dunque, fino al 3 aprile, con Juventus-Inter che si giocherà domenica sera. Alla fine il ritardo di una settimana si è rivelato evitabile, ma i club convengono sul fatto che giunti a questo punto la salute pubblica vada preservata a ogni costo. I numeri dei contagi continuano ad aumentare, ma sono diversi anche i casi di avvenuta guarigione. La speranza è di riuscire a isolare il virus nell’arco di questo mese, durante il quale anche le scuole osserveranno un periodo di chiusura fino al 15 marzo.

Il Napoli non scenderà in campo in questo weekend, che si concentrerà infatti sui recuperi delle partite rinviate nella 26esima giornata. Ricordiamo che anche la Coppa Italia andrà recuperata quanto prima.