Serie A, si riparte ufficialmente a porte chiuse: emergenza Coronavirus fino al 3 aprile

I vertici del calcio italiano hanno preso una decisione sui recuperi della Serie A dovuti ai rinvii per il Coronavirus. Il decreto del Governo ha stabilito le porte chiuse fino al 3 aprile. Si riprenderà dai recuperi della ventiseiesima giornata e il calendario slitterà di una settimana. Come spiegato dal decreto, sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

In seguito al decreto, la Federcalcio ha ufficializzato che le gare di Serie A si svolgeranno, fino a nuova indicazione, a porte chiuse. Adesso la priorità è garantire che il campionato giunga a una conclusione.